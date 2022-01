21-Jähriger verletzt : Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Kleve Ein 21-Jähriger ist Samstagnacht in Kleve von einer Gruppe Männer zusammengeschlagen worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 9. Januar, gegen 1 Uhr war ein 21-Jähriger aus Kleve zu Fuß auf dem Gehweg an der Hoffmannallee unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle EOC seien plötzlich fünf Männer auf ihn zugekommen, die ihn mit Schlägen und Tritten attackierten und ihn zu Boden brachten. Anschließend flüchteten die Männer. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kripo Kleve sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die sich bitte telefonisch unter 02821 5040 melden.