Schottheide : Dorfrock in Schottheide mit fünf Live-Bands

Heimspiel für die Band „Straight 28“, die gemeinsam mit den Bürgerschützen das Festival von Schottheide organisiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg-Schottheide Die 16. Auflage des Open-Air-Musikfestivals geht am Samstag wieder auf der Festwiese über die Bühne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schottheider Festwiese verwandelt sich am Samstag, 3. August, wieder in ein Festivalgelände. Zum 16. Mal findet dort das Open-Air-Event Dorfrock statt. Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter, der Bürgerschützenverein Schottheide in Zusammenarbeit mit der Band Straight 28, wieder etliche Musikgruppen für Dorfrock-Festival gewinnen können. Die Bands 21fünf, Phonic, A Date with Mary, Straight28 und Massive Beat werden für einen grandiosen Abend sorgen.

Eröffnet wird der Abend von der Gruppe 21fünf aus Goch. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden viele Lieder geschrieben, etliche Konzerte gespielt und 2017 die erste CD veröffentlicht. 21fünf, das sind Michael „Mufti“ Nickesen (Gitarre), Thomas Veltkamp (Gitarre), Jan Welbers (Bass), Marco „Pöcki“ Peters (Schlagzeug) und Stefan Poschmann (Gesang).

„Wir sind begeisterte Anhänger des Dorfrock Schottheide“, sagt Andreas Pesch, Sänger der Band Phonic. Die Coverband vom Niederrhein spielt Rock- und Grungemusik von 1990 bis heute. Ob Hits von Pearl Jam, Foo Fightersm RHCP oder auch Volbeat – alles das gibt es von ihnen live und laut auf die Ohren.

Nachdem die Kölner Band „A Date with Mary“ vor drei Jahren beim Dorfrock gut ankam, ist sie diesmal erneut dabei. Die fünf Musiker veröffentlichten 2016 ihre erste EP, 2017 folgte ein Plattenvertrag und 2018 das erste Studioalbum. In diesem Jahr durften sie bei Rock am Ring auftreten.

Aus der Heimat wird die Band Straight28 aus Kranenburg auch auf der Dorfrock-Bühne stehen. Straight28, das sind Daniela Langenberg (Vocals), Manni Derks (Guitar), Frank Piron (Guitar), Ralf Jansen (Keys), Stefan Koch (Bass) und Kevin Langenberg (Drums). Begeistern wollen die sechs Musiker das Publikum unter anderem mit einigen neuen Coverversionen von Queen, Foo Fighters oder den Toten.

Auch in diesem Jahr hat das Organisationsteam wieder die Band Massive Beat gewinnen können. Massive Beat, das sind die Sänger Jan Hendricks und Kathi Schoofs, Stefan Hellwig an der Gitarre, Fethi Yöntem am Keyboard, Jörg Hermens am Schlagzeug und Georg Thissen mit den tiefen Tönen am Bass. Mit ihrer Musik haben sie in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Fans gewinnen können, teilweise bis ins hohe Alter.