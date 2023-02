Karneval in Griethausen Fünf jecke Stunden bei den Wölfkes

Mit „Interviews, die die Welt nicht braucht“ durfte Ludger Jansen keinen geringeren als „Den Bischof“ auf der Couch begrüßen. Eine Paraderolle für Rene Hübbers. Die Bodenfliesen wurden feucht und feuchter aufgrund der vielen Lachtränen. Von seinen Erlebnissen auf dem Weg in den Familienurlaub wusste Michael Daams zu berichten. Als Musikprofessor nahm Helmut Deroy die Gäste auf eine Schlagerreise zurück in die 70er Jahre mit. „Die ZDF-Hitparade muss zurückkehren, auch in die ARD“, skandierte er. Ob Maja, Michaelahaha, Heidi oder Henri Valentino – das Publikum erwies sich als textsicher und sang lauthals mit.