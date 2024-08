Urteil gefallen Fünf Jahre Haft für Überfall auf Shell-Tankstelle in Kleve

Er hatte seinen Job als Schweißer verloren, mit der Mutter seiner Kinder lag er über Kreuz, wochenlang schlief er im Auto – ein 39 Jahre alter Marokkaner, der sich am Montag vor dem Landgericht in Kleve für einen Überfall auf die Shell-Tankstelle an der Hoffmannallee in Kleve verantworten musste, war am Tattag, dem 31. März, wohl am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Um 20.18 Uhr soll er die Tankstelle betreten und die Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, ihm Geld zu geben. Der Beschuldigte gestand vor Gericht die Tat, leugnete aber, mit einem Messer gedroht zu haben. Die zweite große Strafkammer überzeugte die Darstellung nicht: Der 39-Jährige wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.