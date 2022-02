Amtsübergabe bei der Feuerwehr : Führungswechsel beim Löschzug Kleve

Kleve Ein Führungswechsel beim Löschzug Kleve wurde zur Jahreshauptversammlung vollzogen: Stadtbrandinspektor Jürgen Buil gab die Löschzugführung an seinen bisherigen Stellvertreter, Eric Praast, weiter.

Außerdem rückte Sven Verfondern als Stellvertreter nach, der nun zusammen mit Sebastian Schneider die Löschzugführung komplettiert. Im Anschluss wurde Buil zum Ehrenlöschzugführer ernannt. Jürgen Buil war seit 2010 Löschzugführer und davor schon seit 1997 Stellvertreter, also seit 25 Jahren in der Führung des Löschzugs Kleve. Er bleibt der Feuerwehr Kleve noch in vielerlei Hinsicht erhalten: Seine langjährige Tätigkeit als Leiter des Fachbereichs Ausbildung führt er fort. Auch überregional vertritt er die Feuerwehr Kleve weiterhin, zum Beispiel im PSU-Team (Psychosoziale Unterstützung) unterer Niederrhein, bei der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren NRW, beim Verband der Feuerwehren NRW und als Gastdozent beim Institut der Feuerwehr.