Kunst in Kalkar : Kunstführung zum Haus Sabisch in Kalkar

Kalkar Das Haus Sabisch ist ein besonders idyllisch gelegenes Gebäude an der Kalkarer Stadtmauer und auch in seinem Inneren ausgesprochen sehenswert.

(RP) Zu den zahlreichen interessanten Wohnhäusern in Kalkar gehört fraglos das Haus Sabisch und der benachbarte Taubenturm. Am Samstag, 14. August, öffnet die Kalkarer Stadtführerin Christa Cattelaens um 14 Uhr das Eingangstor in der Stadtmauer und lädt ein zu einer Besichtigung des Gartens, der Atelier- und Wohnräume des Hauses Sabisch sowie des Taubenturms. Jeder Interessent ist willkommen.

Der Berliner Bildhauer Alfred Sabisch (1905-1986) gelangte in den 1930er Jahren über die Teilnahme an einem Duisburger Kunstwettbewerb an den Niederrhein und wurde in Kalkar heimisch. In den Anfangsjahren in Kontakt mit Heinrich Nauen und Hermann Teuber, die am Taubenturm arbeiteten und mit ihren Werken noch heute nicht nur im Kalkarer Museum präsent sind, blieb er fünf Jahrzehnte eine prägende Künstlerpersönlichkeit der Region. Auf dem Grundstück an der Stadtmauer errichtete Sabisch 1958 einen modernen Bungalow mit großräumigem Ateliersaal.