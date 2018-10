Kreis Kleve Frühstück und Gedankenaustausch im Klever Samocca. Wiedereinstieg in den Beruf rechtzeitig planen.

(RP) Bei einem gemütlichen Frühstück in lockerer Atmosphäre die berufliche Zukunft planen – dazu haben Frauen zum zweiten Mal die Gelegenheit am Mittwoch, 5. November, von 10 Uhr bis 12 Uhr im Café Samocca in Kleve. Anmeldungen zu dieser kostenlosen Veranstaltung sind ab sofort möglich.