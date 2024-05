1600 Bürger packten an 450 Badewannen voll Müll im Kreis Kleve gesammelt

Gertrud Kannenberg von der Abfallberatung ist erfreut über den Erfolg des Frühjahrsputzes im Kreis Kleve und sicher: „Alle, die einmal selbst an einer solchen Aktion teilgenommen haben, gehen sorgsamer mit ihrem Abfall um und achten darauf, dass der Müll in der Mülltonne und nicht in der Natur landet.“