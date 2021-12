Macher versprechen „Event“ : Neue Indoor-Waschanlage in Kalkar eröffnet im Frühjahr

Planer, Investoren und die Stadt Kalkar freuen sich auf die Indoor-Waschanlage. Foto: Anja Settnik

KALKAR Etwa 1,7 Millionen Euro investiert ein Geschäftsmann in eine Indoor-Autowaschanlage in Kalkar. Bald gibt es dort unter anderem farbiges Licht, das den Schaum in rosa, grün, gelb oder blau erstrahlen lässt. Der Betreiber ist bereits in Rees aktiv.