Frühgeburt aus Kleve Hennys Weg ins Leben

1755 Gramm wiegt Henny heute, 20 bis 25 Gramm nimmt sie in der Regel pro Tag zu, via Fläschchen und Magensonde. Heute war der Sprung doppelt so groß, mehr als 50 Gramm hat sie zugelegt. In Stramplern bedeutet das heute trotzdem erst Konfektionsgröße 40. Das gibt es nicht von der Stange, das wird für die Frühchen im Klever Krankenhaus ehrenamtlich genäht.