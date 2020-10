Prägender Kalkarer : Karl-Ludwig van Dornick in Kalkar gestorben

Kalkar Der Kultur Kalkars galt seine Leidenschaft. Nun verstarb der frühere Bürgermeister Karl-Ludwig van Dornick im Alter von 79 Jahren.

Gut ging es ihm schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber bis zuletzt hat Karl-Ludwig van Dornick Anteil an allem genommen, was in seiner Heimatstadt geschah. Jetzt ist der Kalkarer im Alter von 79 Jahren gestorben. Sowohl in der Politik, als auch in der Unternehmerschaft und im Kulturbetrieb der Stadt war van Dornick eine prägende Figur. Kalkar trauert um seinen früheren Bürgermeister.