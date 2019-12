Wirtschaft : Endlich eine Zukunftsoption für „Wöhrmann“

Kalkar Für die Milchwerke in Kehrum ist eine Nachfolgelösung gefunden: Auto Gilles hat übernommen. Ein wichtiger Impuls fürs Gewerbegebiet.

Das Ende des Werkes, das zuletzt Friesland/Campina betrieben hatte, schlug eine dieser schmerzhaften Schneisen in das Bewusstsein der Stadt, die so schlecht heilen, weil die damalige Entscheidung nie akzeptiert wurde. Da hatte ein internationaler Konzern befunden, dass eine Fabrik am Niederrhein nicht mehr ins Portfolio passte – und weg war sie. Dass dort erfolgreich produziert wurde und rund 200 Menschen für sich und ihre Familien ein Auskommen hatten, interessierte nicht. Auch nicht, dass die Stadt Kalkar nun am Eingang zu ihrem Gewerbegebiet eine Ruine stehen hatte statt eines Unternehmens mit gutem Namen. Im Jahr 2020 wird sich der Anblick erheblich ändern: Auto Gilles aus Emmerich wird dort Lastwagen und andere Nutzfahrzeuge umbauen. Wie man hört, nicht zuletzt Busse, die von Diesel- auf E-Technologie umgestellt werden. Ein echtes Zukunftsthema.