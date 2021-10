Nach Renovierung : „Frozen Yogurt“-Lokal wieder geöffnet

Der Frozen Yogurt-Store an der Großen Straße 40 in Kleve. Foto: Jens Helmus

KLEVE Längere Renovierungsarbeiten und ein Wasserschaden zwangen den „Nowa Megastore“ in Kleve zur Pause. Jetzt können Kunden wieder „Frozen Yogurt“ kaufen.

Anfang Oktober hat der „Frozen Yogurt“-Laden in der Klever Innenstadt nach mehrmonatiger Pause wieder eröffnet. „Wir mussten zum Mai hin unseren Betrieb über die Sommermonate wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten schließen. Zum Ende hat uns auch noch ein Wasserschaden zur Pause gezwungen“, sagt Nicolo Rauch, Geschäftsführer der Nowa Food GmbH, die das Lokal in Kleve unter dem Namen „Nowa Megastore“ betreibt.

In den USA ist „Frozen Yogurt“ schon seit Jahrzehnten ein beliebtes Dessert. Es ähnelt dem Speiseeis, hat aber im Schnitt weniger Kalorien und einen geringeren Zuckeranteil. Auch in Deutschland erfreut sich „Frozen Yogurt“ seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit.

In der Klever Innenstadt bietet der „Nowa Megastore“ seit Anfang 2019 unter anderem „Frozen Yogurt“ an. An der Großen Straße 40 neben dem Kaufhof serviert Mitarbeiterin Sabrina Schaap den gefrorenen Joghurt zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen. In verschiedenen Größen gibt es das Dessert. Zur Auswahl stehen aktuell etwa 30 sogenannte Toppings, die dem Joghurt auf Wunsch beigemischt werden.