Brauchtum Fritz van Dornick Ehrengildemeister

(RP) In diesem Verein bleibt die Tradition lebendig. Und wer dazu gehört, ist stolz darauf. So wie Fritz van Dornick, der seit 50 Jahren der St. Eligius-Gilde Kalkar angehört. Für die Gilde ein Anlass, über sich und ihre Mitglieder zu berichten. Fritz van Dornick, ein Urkalkarer, trat der Gilde vor 50 Jahren bei. Die Eligius Gilde Kalkar ist der Zusammenschluss von „Brüdern“, die dem Metallhandwerk beruflich verbunden sind und die Qualifikation Meister, Techniker oder Ingenieur haben. Der Gründungsbezug ist das Jahr 1392. Fritz van Dornick stammt aus einer Kalkarer Handwerker-Familie. Sie gehört nachweislich seit 1681 (Willem van Dornick) ununterbrochen der Gilde an. So war es zwangsläufig, dass er seinem Vater Fritz nach Abschluss des Ingenieur-Studium im Alter von 25 Jahre als Gildebruder folgte.