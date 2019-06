Messe in den Niederlanden : Frische Konzepte für die Zukunft

Kreis Kleve Der Kreis Kleve war erstmals auf der Messe Provada in Amsterdam vertreten.

(RP) Das Thema „Zukunft“ war das dominierende. „Being at the centre of what’s next“ – also „seien Sie im Zentrum dessen, was als Nächstes kommt“ hieß es. „Voorbereid op de toekomst“, vorbereitet auf die Zukunft und „Provada Future – Roboter Smart City“ lauteten die leuchtenden Hingucker in den Messehallen der RAI, die in Amsterdam nun die aktuelle Provada zeigten. Wie alle Jahre zuvor war die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve dabei, zeigte sich auf der Fläche der Standort Niederrhein, die einmal mehr für deutliches Orange als Lockruf für die Niederländer gesorgt hatte und damit einzige deutsche Ausstellerin blieb. Luftaufnahmen vom Airport Weeze und der Niederlande-Ansiedlung Red Sun aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer fügten sich hier ebenso ein wie Produktfotos von Kreis Klever Marken wie Van Gülpen-Kaffee und Katjes aus Emmerich am Rhein und Bofrost- und Bonduelle-Produkte und Kühne-Erzeugnisse aus Straelen. Für die Abordnung aus dem Kreis Kleve neu: Erstmals seit Langem spielte hier in den Niederlanden auf dieser größten Messe für Immobilien und Investitionen des Nachbarlandes das Thema Logistik für den Kreis Kleve keine Rolle. „Am Messestand ist dieses Thema zu unserer großen Überraschung nicht ein einziges Mal angesprochen worden“, so Hans-Josef Kuypers und Nathalie Tekath-Kochs kurz nach ihrem Amsterdam-Besuch unisono.