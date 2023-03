Je nach Bestattungsart Friedhofsgebühren in Kalkar steigen deutlich

Den Trend zu alternativen Bestattungsformen gibt es nicht nur in Kalkar. Schon lange passt die Kalkulation auf vielen Friedhöfen nicht mehr, weil die Menschen andere Begräbnisarten wählen als früher. Teile der oft parkähnlichen Flächen veröden, manche Familie sieht sich sogar in anderen Kommunen um, weil es dort zeitgemäßere Angebote gibt. Die Stadtverwaltung Kalkar hat deshalb bei einer Fachfirma ein Konzept in Auftrag gegeben, was man machen könnte, um Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen und die Friedhöfe der Stadt dennoch würdige und optisch ansprechende Einrichtungen bleiben zu lassen. Klar ist seit der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses: Es wird sich einiges ändern – und es wird teurer.