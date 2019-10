Kleve : FFF kämpft auch abends fürs Klima

Ein mächtiges Banner vorneweg, die lautstarke Demogruppe hinterher: Fridays for Future zog erneut durch die Klever Innenstadt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Hundert Jugendliche protestierten am Freitagabend in Kleve für mehr Klimaschutz. Am Bahnhof startete die Demo. Scharf gingen die Initiatoren Lokalpolitik und Bürgermeisterin Sonja Northing an. Weitere Proteste sind angekündigt.

Von Maarten Oversteegen

Als im Frühjahr die Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future die Kreisstadt Kleve erreichten, war die Empörung groß, dass Kinder und Jugendliche für diese die Schule schwänzen. Nun zeigten sie am Freitagabend, dass es keines Streiks bedarf, um Aufmerksamkeit zu erregen: Am Klever Bahnhof protestierten knapp hundert – und damit deutlich weniger als bei den bisherigen Demonstrationen – vorrangig Jugendliche für mehr Klimaschutz und zogen im Kollektiv zum Klever Rathaus, durch die Innenstadt hoch zur Kreisverwaltung sowie zur Rasenfläche „Am Ehrenmal“. „Wir sind zu einer großen Bewegung geworden und haben längst die Kraft, etwas zu ändern. Lasst euch nicht von anderen beeinflussen“, sagte Daniel Boßmann-van Husen, ein Klever Initiator der FFF-Bewegung im Zuge der Auftaktkundgebung.

Er wolle nun von der Politik Taten fürs Klima sehen und sei die Standardantworten der Volksvertreter leid. „Ansatzweise tut sich ja schon was. Aber das reicht noch längst nicht“, sagte Boßmann-van Husen weiter unter tosendem Applaus der Protestler. Er sei stolz, „Teil von etwas Einzigartigem“ zu sein, schließlich habe nie eine Generation vor der seinen eine vergleichbare Protestbewegung auf die Beine gestellt. „Wir werden niemals zu müde zum Streiken. Wir wollen retten, was noch zu retten ist“, sagte der Schüler weiter. Sein Kollege Jannik Berbalk lud die Anwesenden zu einem Quiz ein und stellte die Frage, ob China oder Deutschland sich eher zur Energiewende und zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bekannt hätte. Seine Antwort war vorhersehbar: „Deutschland hinkt immer hinterher“. Berbalk zu Folge sei die FFF-Klimabewegung so groß wie nie zuvor. Das habe die weltweite Protestaktion Ende September gezeigt, als auch in Kleve knapp 2000 Menschen generationen-übergreifend auf die Straße gezogen seien.

Info Die FFF-Bewegung schreibt Geschichte Auftakt Die erste Klever Klima-Demonstration fand am 22. Februar mit rund 300 Protestlern statt. Es folgten beinahe im Wochentakt weitere Aktionen. Meilenstein Ende Juni verabschiedete der Klever Rat den von der FFF-Bewegung beantragten Klimanotstand. Die Proteste gingen in der Folge jedoch weiter.

Besonders lautstarken Beifall erhielt Berbalk für ein selbstverfasstes Gedicht mit dem Titel „Klimanotstand – und jetzt?“, das er vorlas: „Unsere Parole war ganz klar / und das schon seit Ende Februar / Klimaschutz jetzt und hier / bis ihr handelt, streiken wir“. In einer weiteren Passage greift der FFF-Wortführer Berbalk auch Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing an: „Sonja Northing, was ist los? / Warum ist Kleve so klimalos ? / Wo sind die großen Diskurse ? / Das Klima kennt keine Ruhe“. Weiter zogen die Demonstranten in Richtung des menschenleeren Rathauses. Dort hielten sie an für eine erneute Kundgebung. Boßmann-van Husen appellierte an die Verwaltungschefin und die Lokalpolitik: „Außer einer Wildblumenwiese ist noch nichts passiert. Ich erwarte von allen Parteien und Fraktionen ein klares Bekenntnis zum Thema Klima und zu konkreten Maßnahmen.“ Er warf auch Sonja Northing Tatenlosigkeit vor, schränkte aber ein, dass diese im Rat keine Mehrheit habe. Dort würden alle Fraktionen zu wenig für den Klimaschutz tun.

Wieder waren es vorrangig jüngere Demonstranten, die am Freitagabend mit kreativen Plakaten fürs Klima protestierten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)