Aktion für die Demokratie Klimabewegung Fridays for Future plant Menschenkette in Kleve

Die Klever Gruppe der Bewegung Fridays for Future (FFF) plant wieder eine Aktion in Kleve. Geplant ist eine Menschenkette in der Klever Innenstadt, und zwar am Sonntag, 24. März, von 14 bis 16 Uhr. Dazu erklärt die Gruppe: „Der Skandal um die Deportationspläne und das ‚Geheimtreffen‘ von letztem Januar treibt uns dazu an, auch weiter für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gegen Faschismus, Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße zu gehen. Gemeinsam wollen wir nun ein großes Zeichen setzen und an Ende Januar anknüpfen, wo mehrere Tausend Menschen in Kleve für die Demokratie auf die Straße gegangen sind.“