Globaler Klimastreik Fridays for Future plant Klimakatalog für den ganzen Kreis Kleve

Die Aktivisten von Fridays for Future (FFF) sind gekommen, um zu bleiben – das wollten sie am Freitag auch in Kleve deutlich machen. Die Gruppe hatte wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Kleve ging das einher mit einer zwölfstündigen Mahnwache am Ufer des Spoykanals. Die Auftaktkundgebung nutzte Sprecher Jannik Berbalk auch dafür, um Fazit zu ziehen. Seit vier Jahren gibt es FFF in Kleve, seither wurden mehr als 100 Demonstrationen und Veranstaltungen durchgeführt. Vor einem Jahr haben die Aktivisten ihren Forderungskatalog in Kleve formuliert. „Besonders freut es, uns ankündigen zu können, dass wir zurzeit an einem Klimakatalog für den Kreis, die Kommunen, Politik und Menschen arbeiten“, sagte Berbalk. Dieser werde in seinem Aufbau dem Klever Forderungskatalog ähneln, ihn im Umfang aber deutlich übertrifft. „Dieses Projekt zeigt auch, dass wir aus der Bilanz des Forderungskatalogs das Fazit gezogen haben, dass sich die Mühe und Arbeit für einen solchen Klimakatalog durchaus bezahlt machen.