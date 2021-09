Fridays for Future : Hunderte bei Klimastreik in Kleve

Kleve Lautstark zog Fridays for Future mit Unterstützern am Freitag durch Kleve. Die Demonstration war Teil des deutschlandweiten Klimastreiks, bei dem Zehntausende auf die Straße gingen.

Am vergangenen Freitag fand der neunte Klimastreik von „Fridays for Future“ statt. Mehr als 400 Menschen nahmen in Kleve Teil, um insbesondere die Politik, aber auch jeden einzelnen Bürger auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Zunächst begann die Demonstration mit einer Auftaktkundgebung auf dem Ludwig-Jahn-Parkplatz. Lea Verfostern, 20 Jahre alt, erklärte, warum sie sich dort auf die Bühne stellte, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen: „Wenn ich ehrlich bin, habe ich Angst vor der Zukunft, die mir bevorsteht. Ich habe Angst vor Krieg, und davor, die zu verlieren, die man liebt. Ich habe Angst vor der Vorstellung, nicht genug zu essen oder zu trinken zu haben. Ich habe Angst vor Naturkatastrophen, die jedem einzelnen von uns das Zuhause nehmen könnten. Ich habe Angst, mein Leben nicht mehr selbst in der Hand zu haben.“