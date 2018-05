Kalkar: Freunde Kalkars fahren ins LWL-Museum

Kalkar Das Ideal einer Welt ohne Aggression und Gewalt bewegt die Menschen seit Urzeiten. In Münster beleuchtet die in fünf Teilen konzipierte Großausstellung "Frieden. Von der Antike bis heute" seit dem 28. April das Thema Frieden von verschiedenen Seiten.

Am Samstag, den 7. Juli bietet der Verein der Freunde Kalkars allen Interessierten aus der Region eine Busfahrt nach Münster zu dieser Ausstellung an. Im Kostenbeitrag von 35 Euro sind die Fahrtkosten sowie der Besuch der vom LWL-Museum und vom Bistum Münster konzipierten Teilausstellungen mit Führung enthalten. Abfahrt um 8 Uhr ab Marktplatz Kalkar, Rückkehr gegen 19 Uhr. Der Nachmittag steht den Teilnehmern zu freien Verfügung und bietet so die Möglichkeit zum Besuch der Innenstadt und weiteren Teilen der Großausstellung. Außerdem besteht die Gelegenheit, den Friedenssaal im historischen Rathaus zu besuchen. Anmeldung und weitere Informationen unter www.freunde-kalkars.de, info@freunde-kalkars.de oder Telefon 02824 92788.