Freunde feiern im Kurhaus Matarés Kunst ist Höhepunkt im Klever Ausstellungsjahr 2024

Der weiße Sand leuchtet in der Sonne, ein Schäfer mit Hund hat sich niedergelassen und schaut über die Dünen hinweg an jungen Birken vorbei in Richtung Meer: Die Dünen-Landschaft schuf Willem Bodeman (1806 bis 1880), der hier auch das Fernweh des nahen Meeres ins Bild holt, ohne das Meer zu zeigen, und Romantik pur bietet. „Bodemann war ein Wegbegleiter Koekkoeks und war auch in Kleve“, sagt Ursula Geisselbrecht-Capecki, die künstlerische Leiterin des B.C. Koekkoek-Hauses.