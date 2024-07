Für Familien und Adrenalin-Junkies Zehn schöne Freizeitparks in den Niederlanden

Das Gefühl vom Wilden Westen stellt sich im Themenpark Slagharen ein. Der Park bietet mehr als 30 Attraktionen. Nervenkitzel gibt es in der 95 km/h schnellen „Gold Rush“, in der Rodeofahrt im „El Torito“ oder in den Wasserbahnen „Ripsaw Falls“ und „White Water“. Weitere Abenteuer bietet der etwas langsamere Minenzug „Mine Train“. Täglich findet eine Parade und eine Show im Westernstyle statt. Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten, beispielsweise in Cowboy-Hütten.