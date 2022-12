„Winter Feelings“ Freizeitpark Toverland hat weiter durchgehend geöffnet

Erstmals öffnen in diesem Winter alle sechs Themenbereiche des Freizeitparks Toverland ihre Tore. „Winter Feelings“ nennt der Park die Feierlichkeiten. Der Eingangsbereich von Port Laguna ist dabei das Herzstück. Stellt der Themenbereich normalerweise einen sonnige Hafenstadt dar, hat er sich in diesen Tagen in ein Lichtermeer verwandelt. Tagsüber werden live Weihnachtslieder gespielt, außerdem gibt es einige zusätzliche Attraktionen. Zum Beispiel eine Curling-Bahn, eine Riesenrutsche und eine Eisbahn von 400 Quadratmetern Fläche. In deren Zentrum steht ein zehn Meter hoher Weihnachtsbaum. Aufwärmen kann man sich in der Almhütte.