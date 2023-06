Freizeitmobile Kliem Firma aus Kalkar geht mit „Dailycamper“ in Serie

Camping ist hip. Die Jüngeren träumen von einem kleinen Campingbus, mit dem sie um die Welt fahren können, das Bett immer dabei. Vanlife nennt man das. Bei Rentnern ist eher ein Wohnwagen angesagt – oder ein großes Reisemobil mit viel Platz. Aber es gibt auch eine spezielle Camper-Zielgruppe, für die es kein so breit gefächertes Angebot gibt: Menschen Mitte 50, die sich zwar mehr Komfort als im Spar-Campervan gönnen wollen, aber noch nicht so viel Zeit haben, dass sich ein riesiges Wohnmobil lohnt. Genau diese so genannten „Best Ager“ hat die Firma Freizeitmobile Kliem aus Kalkar im Blick.