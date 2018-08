Freizeit und Tourismus: Germania auf dem Rhein

Kreis KLEVE : Die weiße Flotte auf dem Rhein

Christoph Gerwers, Heinz Streuff, Sigrid Mölleken, Rainer van Laak und Hans-Josef Kuypers, von links. Foto: Stade Foto: Klaus-Dieter Stade

Kreis KLEVE Tag 2 der Sommertour der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zum Bereich Freizeit und Tourismus. Mit der Germania, die 600 Passagiere fasst, schipperten die Gäste von Rees nach Emmerich. Wunsch: Ein Steiger am Wunderland.

Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Kreis Kleve. Mit über 98.000 Arbeitsplätzen wuchs die Zahl gegenüber dem Vorjahr um rund 2000 auf ein neues Allzeithoch. Seit 2008 hat die Beschäftigung insgesamt um mehr als 20.000 Arbeitsplätze zugenommen. Grund genug, die Sommertour der Kreis Klever Wirtschaftsförderung, die im Jahr 2008 ins Leben gerufen wurde und seitdem immer in der fünften Ferienwoche stattfindet, dem Bereich „Freizeit und Tourismus“ zu widmen. Am Dienstag lud das Team um Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers Presseleute und Vertreter der Stadt Rees – auch Bürgermeister Christoph Gerwers war dabei – auf eine Rhein-Fahrt auf dem Fahrgastschiff „Germania“ ein. Es ging von Rees nach Emmerich. Mit an Bord war eine große Gästegruppe, die sich mit dem Rheinschiff in Richtung Niederlande chauffieren ließ.

Der Tourismus boomt. Kuypers erörterte die Übernachtungszahlen im Kreis Kleve, die seit den 1990er Jahren auf fast 950.000 Übernachtungen nahezu verdreifacht werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um knapp 40.000 Übernachtungen. „Unser sportlicher Ehrgeiz sollte uns beflügeln, in der nächsten Zeit die Million zu erreichen“, so der Kreis-Wirtschaftsförderer. „Bei einem regionalen Kaufkraftzugewinn von rund 100 Euro pro Übernachtung errechnet sich für das Jahr 2017 ein Zufluss von nahezu 100 Million Euro für Hotellerie, Gastronomie und Handel.“ In den letzten Jahren habe es große Investitionen in Hotels gegeben, aber auch Ferienwohnungen und Reisemobilplätze spielen eine große Rolle.

Auch Bürgermeister Gerwers sprach über steigende Zahlen im Tourismus. Es gab im letzten Jahr rund 60.000 Übernachtungen und 600.000 Tagesgäste in Rees. „Viele, die Rees besucht haben, kommen wieder“, habe er festgestellt. Rees habe verschiedene Aspekte, mit denen die kleine Rheinstadt punkten könne. „Wir sind die erste fahrradfreundliche Stadt in der Region und haben die schönste Rheinpromenade am Niederrhein. Zum Rhein gehört ein schönes Schiff, das haben wir mit der ‚Stadt Rees’ in Rees und der ‚Germania’ in Emmerich.“ Veranstaltungen in Rees sind sehr gefragt. Eine Tour des „6 Reeser e-bike-Vergnügens“, das zurzeit läuft, startete mit einer Schifffahrt auf dem Rhein, was gut angenommen wurde, sagte Sigrid Mölleken von der Stadtverwaltung Rees.



Heinz Streuff, Wirtschaftsförderer in Rees, ist mit der touristischen Entwicklung ebenfalls sehr zufrieden. Einzelne Punkte zur Verbesserung gebe es noch. So fände er es wünschenswert, wenn ein zusätzlicher Steiger für die Fahrgastschiffe am Wunderland Kalkar errichtet würde. Auch Kuypers unterstützte dieses Anliegen: „Das würde etwa 200.000 Euro kosten, was sich wahrscheinlich rechnen würde. Interessant wäre es beispielsweise, wenn man Besucher der Messe in Düsseldorf dann zur Übernachtung zum Wunderland Kalkar fahren könnte.“

Kapitän Rainer van Laak stellte seine „Germania“, die Teil seiner „weißen Niederrheinflotte“ ist und seit April regelmäßig von Emmerich aus eingesetzt wird, vor. Rund 600 Passagiere fasst das Schiff. Bis sich die Tour Emmerich – Wesel – Xanten etabliert habe, brauche es noch etwas Zeit. „In Rees hat es auch fast zwei Jahre gedauert, bis sich alles gefestigt hatte.“ Dort steige die Anzahl der Tagesgäste, nicht nur am Wochenende, sondern auch während der Woche. Sonntags fahren auf der kleineren „Stadt Rees“ bei der 14 Uhr-Tour im Durchschnitt rund 240 Gäste mit. Werden es noch mehr, könne er die „Germania“ dort einsetzen. „Dadurch, dass ich zwei Schiffe habe, bin ich flexibel“, sagte der Kapitän der Reeser Personenschifffahrt. Viele Gäste kommen aus dem Ruhrgebiet und dem Münsterland. Glücklicherweise könne er trotz Niedrigwasser seine Touren weiterhin anbieten, denn die „Stadt Rees“ habe nur einen Tiefgang von 1,50 Meter, die „Germania“ nur von 1,20 Meter.