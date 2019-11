Freiwilliges Soziales Jahr : Ein Freiwiliges Soziales Jahr in der LVR-Klinik

Ein Teil der „FSJ´ler“ traf sich mit der stellvertretenden Pflegedirektorin Marion Kleinmanns-Klein zu einem Erfahrungsaustausch. Foto: Maria Ebbers/LVR-Klinik

Bedburg-Hau Der Freiwilligendienst soll jungen Menschen Orientierung geben.

Ohne die jungen Männer und Frauen, die sich für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) entschieden haben, würden bestimmte Leistungen in sozialen Einrichtungen längst nicht mehr erbracht werden können. Deshalb ist auch die LVR-Klinik Bedburg-Hau froh darüber, dass derzeit 24 junge Männer und Frauen im Bereich der Klinik in Wohngruppen, auf Stationen sowie in der Infrastruktur diesen freiwilligen Dienst absolvieren.

„Von den jungen Menschen wird zwar viel gefordert, aber sie erhalten auch viel Dankbarkeit und Anerkennung zurück. Eine persönliche Weiterentwicklung geht immer mit einher“, erklärt die stellvertretende Pflegedirektorin Marion Kleinmanns-Klein. „Willkommen sind uns junge Menschen, unabhängig vom Schulabschluss, die das nötige Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft mitbringen, mit psychisch erkrankten Patienten umzugehen“, so Kleinmanns-Klein.

Dazu gehört die 18-jährige Christin aus Bedburg-Hau, die seit vier Monaten in der LVR-Kinder- und Jugendpsychiatrie im Einsatz ist. Sie begleitet die Kinder der Station morgens zur Schule, hilft bei alltäglichen Arbeiten, beim Tischdecken, dem Abräumen des Mittagessens, spielt mit ihnen und hat natürlich auch ein offenes Ohr für ihre Sorgen. „Wenn ich hier manch krasse Erfahrung und auch traurige Erlebnisse von Patienten höre, dann bekommt man schnell einen ganz anderen Eindruck auf seine eigene Biografie, sieht sein Leben mit anderen Augen und lernt es neu zu bewerten“, sagt sie.

Timon nimmt für seinen Einsatz in einer Wohngruppe in Goch sogar eine morgendliche Anfahrtszeit von fast 1,5 Stunden in Kauf. Er ist neugierig auf die professionelle Arbeit im Umgang mit psychisch kranken Bewohnern. In seiner Familie arbeiten zwar viele in sozialen Berufen, doch ob dies auch der richtige berufliche Weg für ihn selbst ist, lässt sich nur durch eigene Erfahrungen herausfinden, ist er sich sicher. Deshalb hat er sich für das Freiwillige Soziale Jahr entschieden.

Zum Freiwilligen Jahr gehören zudem fünf mehrtägige Seminare, so die LVR-Klinik. Während der einjährigen Vollzeitbeschäftigung mit normalen Urlaubsanspruch erhalten alle ein Taschengeld in Höhe von rund 400 Euro.

Wer Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) hat kann sich an die LVR-Klinik Bedburg-Hau wenden. Bewerbungen oder Fragen nehmen Roland Unkrig oder Ilse Schindler, Bahnstraße 6, 47551 Bedburg-Hau per Post oder per Mail roland.unkrig@lvr.de oder ilse.schindler@lvr.de entgegen.

