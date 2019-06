Kleve : Eröffnung der Europa-RadBahn

Unterwegs auf der neuen Bahnstrecke. Foto: Markus van Offern (mvo)

kleve (RP) Der Weg mit dem Rad zwischen Kleve und Nijmegen ist bald noch schneller und komfortabler zurück zu legen. Die ehemalige Bahntrasse ist in einem Kooperationsprojekt der Kommunen Kleve und Kranenburg zur hochwertigen interkommunalen Radwegeverbindung ausgebaut worden und schließt sich so an die bereits bestehende Trasse bis Berg en Dal (NL) an.

