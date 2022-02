Freie Wähler : Lutz Kühnen auch Spitzendkandidat am Niederrhein

Kreis Kleve Lutz Kühnen, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft Forum Kalkar, ist Spitzenkandidat des Bezirks Niederrhein für die Landtagswahl im Mai.

Die Vorsitzenden der Vereinigten Wählergemeinschaften Kreis Kleve, Patricia Gerlings-Hellmanns und Ralf Gerhard Janssen, die seit vergangenem Herbst für die VWG im Klever Kreistag aktiv sind, freuten sich ebenfalls darüber, dass einer der beiden Kandidaten aus dem Kreis Kleve zum Spitzenkandidaten des Bezirks gewählt wurde. In der landesweiten Aufstellungsversammlung der Freien Wähler, die am 19. Februar in Essen stattfinden soll, wird die Liste der Kandidaten für den Landtag gewählt. „Vielleicht schafft es unser Kandidat dann sogar an die Spitze der Landesliste“, sagt Janssen.