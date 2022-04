Freie Stelle beim WTM : Tourismusmanager für die Stadt Kleve gesucht

Kleve Die Person auf der neuen Stelle muss sich um die Einrichtung eines neuen City-Netzwerkes kümmern und wird Vertreter der Wirtschaftsförderin.

Mit Charmaine Haswell hat die Stadt Kleve ihre neue Wirtschaftsförderin. Damit konnte die Stelle mit einer erfahrenen Kraft aus dem eignen Haus besetzt werden – Haswell setzte sich in einem an externe Experten vergeben Auswahlverfahren gegen das Bewerberfeld durch. Schon nach ihrer Wahl unterstrich die Wirtschaftsförderin, dass oben auf ihrem Zettel als Chefin von WTM (Wirtschaft, Tourismus und Marketing der Stadt Kleve) auch die Wirtschaftsförderung steht und dass die frei werdende Stelle künftig mit einer Fachfrau oder einem Fachmann für Tourismus und Marketing besetzt werden soll. Die Stelle wurde jetzt ausgeschrieben und könnte, wenn sich entsprechende Bewerbungen ergeben, schon Ende April besetzt werden, so Stadtsprecher Niklas Lembeck auf Nachfrage unserer Redaktion. In der Ausschreibung wird auch definiert, dass die neu zu besetzende Stelle „die Vertretung der Geschäftsführung“ sein wird sowie Teile der „Leitung und der Verantwortung für die interne Organisation“ übernehmen soll.