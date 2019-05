Kommunalpolitik : Rainer Vogt führt jetzt die Kranenburger FDP

Kranenburg Ursula Milz nicht mehr FDP-Vorsitzende in der Grenzgemeinde.

Die Kranenburger FDP hat mit Rainer Vogt einen neuen Vorsitzenden gewählt. Ursula Milz, die den Verband über mehrere Jahre geführt hatte, übergab den Staffelstab an Rainer Vogt, der sich gemeinsam mit dem weiteren neu gewählten Vorstandsmitgliedern auf die kommende Zeit freue. So sollen die Bürgerinnen und Bürger von Kranenburg mit der FDP weiterhin einen verlässlichen und kompetenten Partner in der Kommunalpolitik haben, betonte der neue Vorsitzende. Ein besonderer Dank ging an die ehemaligen Vorsitzenden Ursula Milz, die den Verband erfolgreich und zukunftsorientiert geführt hat.