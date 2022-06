Freibadsaison im Sternbuschbad : Abkühlung im Sternbusch-Bad

Kleve Die Freibadsaison ist bereits im vollen Gange. Es ist die erste Saison ohne Coronabeschränkungen. Der Außenbereich des Sternbuschbads konnte schon deshalb im Mai öffnen, weil die Becken beheizt sind.

Wo lassen sich heiße Sommertage am besten verbringen? In einer Eisdiele, im eigenen Garten oder im kühlen Nass. Im Kleverland gibt es mehrere Orte, um sich an warmen Tagen im Wasser abzukühlen und an der frischen Luft ein paar Bahnen zu ziehen: Den Wisseler See in Kalkar, das Gochness in Goch oder das Sternbuschbad in Kleve. Hier startete die Freibadsaison bereits Anfang Mai. Es ist die erste Saison, die nach zwei Jahren unter Pandemie-Bedingungen wieder die gewohnte Normalität bringen könnte. „Wir hatten schon ein paar schöne Tage. Am 15. Mai war so ein Tag, da waren 1590 Besucher da“, erzählt Claudia Dercks, Geschäftsführerin der Stadtwerke und der Bäderbetriebe Kleve.