Klinik in Bedburg-Hau : Frederik Koenen leitet neues LVR-Bildungszentrum

Bedburg-Hau Der Leiter des neu geschaffenen Bildungszentrums an der LVR-Klinik ist gebürtiger Niederrheiner, lebt mit seiner Familie in Bedburg-Hau und ist hier auch tief verwurzelt.

Der Berufspädagoge im Gesundheitswesen hat in der Klinik selbst seine ersten Pflegeerfahrungen gemacht, damals noch an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule genannten Einrichtung. Nach seiner Tätigkeit in der forensischen Psychiatrie arbeitete er als Schulassistent an der hiesigen Pflegeschule und machte zeitgleich ein berufsbegleitendes Bachelor- sowie Masterstudium zum Berufspädagogen im Gesundheitswesen in Münster/Bielefeld.