Messe Kalkar: Frauenmesse füllt Gold ins Glas

Kalkar Am Wochenende wichen viele, vorwiegend jüngere Frauen dem schlechten Wetter Richtung Kalkar aus: Im Wunderland fand die Messe „Frauensache“ statt. Mode, Kosmetik und Wellness standen dort im Mittelpunkt.

Für viele Besucher war ein Missverständnis der Grund, zu dieser Messe zu fahren. Wer seine Informationen vorwiegend aus sozialen Medien bezieht, konnte nämlich den Eindruck gewinnen, dass es am Wochenende im Kalkarer Wunderland einen riesigen Lagerverkauf einer angesagten Bekleidungsfirma gab. Das war auch nicht ganz falsch – tatsächlich warteten Naketano-Pullis und Jacken in großer Anzahl auf Käufer. Tatsächlich aber ging es bei der „Frauensache“ im Kalkarer Messezentrum um viel mehr – eben um alles, von dem die Veranstalter annehmen oder aus Erfahrung wissen, dass es bei Frauen gut ankommt: Mode, Kosmetik, Frisuren, Nützliches oder einfach nur Nettes.

Gianna Koster vom Messeteam hatte sich das Konzept ausgedacht und die Kategorien festgelegt. „Zeit für mich“ war die Veranstaltung überschrieben, und wie geplant fühlten sich davon Freundinnen, Schwestern und Mutter-Tochter-Gespanne angesprochen. Nur wenige Männer wagten sich in die Messehalle, dabei hatten sie (wie auch die Kinder) in Begleitung einer Frau sogar freien Eintritt. Aber Schals drappieren, Nippes begutachten, sich stylen lassen und Poletänzerinnen bewundern – das ist eher nichts, wobei der eigene Mann eine Hilfe ist. Deshalb waren doch die allermeisten Besucherinnen mit ihresgleichen unterwegs.

Ein Schluck Sekt zum Warmwerden kommt immer gut an. Wenn das Getränk golden glitzert, wirkt es noch besser. Die Manufaktur „Goldwasser“ kredenzte ihre Eigenkreation freigebig und engagiert. Schließlich wird der „Goldrausch“ demnächst bei einer Großveranstaltung in Szene gerückt werden: Bei der Verleihung der „Goldenen Sonne“ am 27. April wird der Sektempfang vom Ratinger Patrick Lothar Triebel und seinen Mitstreitern ausgerichtet. „Das Besondere an unserem Lifestyle-Getränk ist das Blattgold darin. Wer schwärmt nicht für Gold – perfekt für einen besonderen Anlass“, meint Triebel, der für Unentschlossene auch Mini-Fläschchen im Angebot hatte.