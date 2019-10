Frauenfußball : Frauenfußball: Warbeyen siegt 5:1 in Solingen

Frauenfußball: Warbeyen siegt 5:1 in Solingen

Danisha Bruins siegte mit dem VfR Warbeyen in Solingen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Warbeyen Frauenfußball-Niederrheinliga: SV Eintracht Solingen – VfR Warbeyen 1:5 (1:3).

Nachdem zuletzt knappen 1:0-Sieg über SGS Essen III zeigte sich die Offensivabteilung des VfR Warbeyen gegen die Eintracht aus Solingen wie entfesselt. So stand am Ende ein klarer 5:1-Auswärtssieg. Durch die Tatsache, dass das Spiel der Zweitvertretung des MSV Duisburg nicht wie geplant stattfand, springen die Mädels von Coach Sandro Scuderi und Co-Trainer Marcel Kempkes zumindest vorrübergehend auf den Spitzenplatz der Niederrheinliga. Folglich war Scuderi voller Lob für den Auftritt seiner Mannschaft. „Heute bin ich wirklich rundum zufrieden und ziehe den Hut vor meiner Truppe. Wir haben von Anfang bis Ende konzentriert gearbeitet und hatten 90 Minuten lang Bock, das Spiel für uns zu entscheiden“, freute er sich.

In Halbzeit eins brachte Chloé Rickes ihre Farben in Führung und Julia Hülsken erhöhte wenig später zum 2:0. Ein Handelfmeter von Cosima Skupin brachte Solingen den Anschluss, doch Zara Rickes stellte noch vor der Halbzeitpause den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel ließ der VfR dann erst recht nichts mehr anbrennen und machte durch Tore von Hülsken und Lea Ricks den Deckel drauf.