Kleve : Neue Zuversicht für Frauen

Frauenberatung Impuls bietet Beratungsstunden im Familienforum Kermisdahl an

Seit einem Jahr bietet die Frauenberatungsstelle Impuls alle zwei Wochen donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr im Familienforum Kermisdahl des SOS-Kinderdorfs Niederrhein in der Klever Unterstadt Beratungsstunden für Frauen ab 16 Jahren an. „Grundsätzlich kann jede Frau mit ihren Sorgen, Nöten und Beratungsbedarfen zu uns kommen“, erklärt Impuls-Beraterin Maren Haukes-Kammann. „Unsere Beratungsschwerpunkte sind Trennung und Scheidung, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und Essstörungen. In Akutsituationen übernehmen wir auch überbrückende Funktionen bis die Frauen in ambulante Behandlungen aufgenommen werden.“

Impuls bietet Beratungen in Emmerich, Geldern und beim Caritasverband in der Klever Oberstadt an. „Durch einen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen vom SOS-Kinderdorf Niederrhein hat sich für uns die Möglichkeit ergeben, Büro-Räumlichkeiten im Familienforum Kermisdahl zu nutzen. Inzwischen konnten wir allein hier mehr als 30 Frauen unterstützen“, so Haukes-Kammann. Wie häufig und über welchen Zeitraum Frauen die Beratung in Anspruch nehmen ist unterschiedlich. Bei den ersten Treffen geht es jedoch immer um Vertrauensaufbau. Denn viele Frauen zögern, schämen sich oder es ist ihnen peinlich, Hilfe anzunehmen. Maren Haukes-Kammann erklärt: „Wenn diese Hürde überwunden ist, wird meist über den Ballast der letzten Jahre gesprochen. Merkt man dann in der Beratungssituation, dass die Frauen wieder Kraft gewinnen, stärker werden und neue Zuversicht entwickeln.“