Bedburg-Hau : Die fünf Damen vom Kartentisch

Veronika Vermaasen, Annette Seves, Stefanie Müthel, Annemarie Hoenzelaer und Annette Kesper mit einer Auswahl der Karten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Mit viel Kreativität und Know-how kreieren vier Hasselter und eine Gocher Dame seit 1992 Karten für alle Lebenslagen. Sie haben 19.753 Karten verkauft und den Erlös von 20.000 Euro der Kinderkrebsklinik Düsseldorf gespendet.

Es gibt Ansichts- und Postkarten, ebenso Landkarten. Und es gibt Karten für besondere Lebenslagen, sei es für Glücksmomente des Lebens, für traurige Anlässe sowie für einige andere Gegebenheiten des allgemeinen Alltags. All dies gestalten diese fünf Damen schon seit 1991: Annemarie Hoenzelaer, Annette Kesper („Ich komme aus Goch-City“.), Stefanie Müthel, Annette Seves und Veronika Vermaasen. Sie kennen sich teilweise aus Grundschultagen, von der Handelsschule und zwei sind Schwestern. Sie besuchten Weihnachtsmärkte in der Umgebung und dachten damals, ebenfalls einen Stand mit diversen Angeboten aufzustellen. Das Quintett bastelte Fensterbilder aus Pappe, nähte Schlabberlätzchen und Stoffpuppen für Kinder und bot Weihnachtsgestecke zum Verkauf an. Gleichzeitig gestalteten und entwarfen sie auch Weihnachtskarten.

Auf dem Hasselter Weihnachtsmarkt, der jährlich am 1. Advent stattfand, war 1991 der Startpunkt für den Verkauf der vorgenannten Artikel. Die übrig gebliebenen Karten wurden im Frisörsalon Seves weiterhin zum Erwerb ausgestellt. Die erste Einnahme wurde bis auf das jeweilige zurück gehaltene Startkapital der Damen gespendet. Zusätzlich zu den Weihnachtskarten kreierten sie nun Glückwunsch- und Trauerkarten.

info Stellen gesucht zum Verkauf der Karten Karten Seit 2009 werden sie ausschließlich im Frisörsalon verkauft.



Extra-Karten Nur für Handwerkerberufe designed, wie für Dachdecker, Elektriker, aber auch Hausfrauen.



Verkauf Stefanie Müthel und Veronika Vermaasen sind Schwestern, die von Schwester Margot zu dieser Herstellung animiert wurden. Sie suchen noch weitere Stellen zum Verkauf.

„Von 1997 bis 2009 haben wir unser Sortiment im Eingangsbereich der Firma Kisters anbieten können. Eine freundliche Dame wickelte alles für uns ab“, ist Stefanie Müthel heute noch dankbar für die Unterstützung. Mit viel Fingerspitzengefühl für die Schere und enormer Liebe fürs Detail wird die filigrane Arbeit der Kartenherstellung durchgeführt. Jede entwickelt ihre Karte so, was ihr gerade einfällt und sie schön findet. Der Preis je Karte beträgt je nach Ausstattung zwischen ein und drei Euro. Dafür treffen sich die Fünf einmal wöchentlich im Dachgeschoss des Frisörsalons Seves im Hasselter Schwanenkamp.

Der Raum ist bis oben vollgestopft mit all den Utensilien, die zur Herstellung benötigt werden. Alles noch einigermaßen Verwertbare wird aufgehoben. An heißen Sommertagen wird die Arbeitstagung kurzerhand in die nah gelegene Eisdiele verlegt, wo dann über Motive und Aussehen diskutiert wird.

Die Kunden können aber auch Sonderwunschkarten bestellen. So werden besondere Wünsche wie Hobby, Beruf, Daten und Namen in die Karten eingearbeitet. Der Preis beträgt je nach Aufwand bis zu sechs Euro pro Stück. In der jüngeren Vergangenheit wurden für die damals älteste Schneppenbaumer Bürgerin von ihrem 100. bis zum 103. Geburtstag auf sie zugeschnittene Karten entworfen.

„Bis zu 50 Wunschkarten basteln wir jährlich. Dann wird im Internet recherchiert, wie sie aussehen soll oder kann“, erklärt Veronika Vermaasen die Vorgehensweise. Die Sonderbestellung erfolgt im Salon Seves. „In unserer Anfangszeit spendeten wir 300 bis 400 DM. Einige Kunden gaben auch eine Extra-Spende ab. Danach konnten wir jährlich 1000 bis 1300 Euro an Spendengelder für die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. Düsseldorf überweisen. So kamen die 20.000 Euro bis jetzt zusammen. In jedem Jahr erhalten wir ein nettes Dankschreiben der Initiative“, erläutert Seves. „Alle paar Jahre fahren wir zur Creativa nach Dortmund, wo wir uns neue Ideen einholen und neues Papier und Umschläge besorgen“, sagt Annemarie Hoenzelaer.

Für alle Interessierten hier noch die Öffnungszeiten des Salons Seves in Hasselt, Schwanenkamp 12, die sich die Karten ansehen und vielleicht kaufen möchten: Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag von 8 Uhr bis 12 Uhr.