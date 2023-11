Unfallflucht in Kalkar Frau verlässt Geschäft und wird von Mercedes angefahren

Am Dienstag (14. November 2023) gegen 16.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau aus Kalkar verließ das Geschäft, als ein unbekannter Autofahrer auf den Parkplatz fuhr. Der Unbekannte schaute nicht auf die Straße und touchierte mit dem linken Außenspiegel und der Fahrertür die 45-Jährige. Erst dann bemerkte er den Unfall und verließ unerlaubt den Parkplatz in Richtung Xanten.