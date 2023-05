Zeugen melden Unfallflucht Frau fährt betrunken Stoppschild an

Nach einer Trunkenheitsfahrt muss sich nun eine 22-Jährige verantworten, wie die Klever Polizei berichtet. Am Montag haben Zeugen demnach gegen 22.40 Uhr beobachtet, wie ein roter Audi A6 das Stoppschild an der Zufahrt von der Kalkarer Straße auf den Klever Ring (B9) touchierte und beschädigte, danach seine Fahrt aber fortsetzte. Die Zeugen fuhren dem Wagen hinterher und informierten die Polizei. Sie gaben an, der Audi sei mit einer auffälligen Fahrweise in Schlangenlinien unterwegs.