Museum Kurhaus Kleve Franz Gertsch malte mit Silvia die Mona Lisa von Kleve

Dabei fanden die Arbeiten nicht nur als geförderte Ankäufe in die Sammlung, Gertsch wurde immer gerne in Kleve ausgestellt. Wie zuletzt die Jahreszeiten – eine grandiose Ausstellung mit nur vier Bildern. Vier monumentale Blicke in ein Waldstück. Immer die gleiche Szene, immer eine andere Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf Leinwänden von knapp fünf mal drei Metern. Es sind Bilder von einem Waldstück, darauf ein Weg, der in die Stille des Waldes führt, sich zwischen Blattwerk und Ästen verliert. Lichtpunkte flimmern zwischen den im Sommer sattgrünen Blättern, dick und watteweich liegt der Schnee im Winter auf Boden und Astwerk, warm strahlt ein wunderbarer Herbst, und im Frühjahr sprießen die Sprossen im noch kalten Licht. Ein Jahr brauchte Franz Gertsch für jede Jahreszeit. Von einem winzigen Punkt auf der Mitte der Leinwand ausgehend, breitete er Farbtupfen für Farbtupfen wie eingraviert in die ungrundierte Leinwand ein riesiges Bild aus, das das Stück Natur geradezu fotorealistisch abbildet. Doch je näher man an die Leinwand herangeht, je tiefer man in den Wald möchte, der sich so einladend auftut, desto mehr entfernt er sich, wird immer abstrakter. In der Nähe liegt die Entfernung, das trifft auch auf seine geradezu riesenhaften Porträts zu. Was zunächst fotorealistisch wirkt, wird abstrakt, wird zur reinen Malerei. „Gertsch nannte das konzeptionellen Realismus“, sagt Kunde. Er sei mit seinem Konzept dieser monumentalen, riesenhaften Malerei einer der ganz großen Maler Europas geworden.