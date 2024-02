Kunstausstellung im Rathaus Christa Franke und Thorsten van Gelder stellen in Bedburg-Hau aus

Auch Thorsten van Gelder machte seine ersten Erfahrungen in Sachen Malerei bereits im Kindesalter mit einem Gast seines Vaters – mit dem niederrheinischen Maler und Grafiker Ernst Schönzeler. „Immer wenn er zu Gast war, haben wir zusammen kleine Bilder gemalt, und er hat mich spielerisch an die Freude des Malens herangeführt“, sagt van Gelder. Nach der Grundschule besucht er das Collegium Augustinianum Gaesdonck, auf dem Franz Joseph van der Grinten sein Kunstlehrer war und sein Interesse an der bildenden Kunst weiter förderte und unterstützte. Nach einer langen malerischen Pause kehrte van Gelder im Frühjahr 2018 zur Kunst zurück. „Trotz meines intensiven Berufslebens fand ich in den letzten fünf Jahren immer wieder Zeit und vor allem Muße, meine Landschaftsbilder zu malen. Diese Stunden geben mir Ruhe und inneren Frieden, was scheinbar auch bei den Betrachtern ankommt“, sagt der Künstler. Seine Landschaftsbilder sind Momentaufnahmen des Lebens, in denen er mit Licht und Schatten die Schönheit des Alltäglichen einfängt.