LVR-Klinik in Bedburg-Hau : Zwei Jahrzehnte Dienst in der Forensik

Bedburg-Hau Frank Holtappels ist seit 25 Jahren an der LVR-Klinik Bedburg-Hau tätig. Dabei war er am Aufbau der Frauenforensik maßgeblich beteiligt. Wie er die Zeit erlebt hat - und wie er Ausgleich findet.

(RP) Die Pflege ist in den vergangenen Monaten ein viel diskutiertes Thema gewesen. Die personelle Fluktuation in der Branche ist groß. Umso bemerkenswerter ist das Dienstjubiläum von Frank Holtappels, der in diesem Monat seit 25 Jahren an der LVR-Klinik Bedburg-Hau tätig ist. Direkt nach der Schulausbildung 1997 erhielt er als Vorpraktikant für einige Monate erste Eindrücke seines künftigen Berufs. Die gefielen ihm so gut, dass danach sein Berufswunsch feststand und er die dreijährige Ausbildung zum Krankenpfleger an der heutigen LVR-Pflegeschule in Bedburg-Hau begann.