Kommunalpolitik : Forum-Fraktion ohne Dietmar Klein

Nur noch mit der Stimme von Bürgermeisterin Britta Schulz ist Kalkars Forum künftig noch so stark wie die CDU-Fraktion.

Kalkar Im Kalkarer Rat gibt es jetzt drei Fraktionslose. Neben Boris Gulan (FDP) und Jürgen Wenten (früher FBK) ist nun auch Dietmar Klein Einzelkämpfer.

(nik) Nachdem vor einiger Zeit schon Jürgen Wenten die FBK-Fraktion (Freie Bürger Kalkar) verlassen hatte, gibt es jetzt den nächsten Abtrünnigen in Kalkar. Diesmal ist es ein Mitglied des Forum, das eigene Wege gehen möchte: Dietmar Klein hat die Fraktion verlassen. Was bedeutet, dass das Forum nicht mehr die stärkste Gruppierung im Rat ist. Mit der Bürgermeisterstimme ist die Wählergemeinschaft jetzt gleichstark mit der CDU-Fraktion. Sollte Britta Schulz mal nicht mitstimmen, können sich die Christdemokraten durchsetzen.

Lutz Kühnen sagte auf Anfrage der Rheinischen Post, die Fraktion habe beschlossen, den Austritt nicht zu kommentieren. Klein selbst war für die RP nicht zu erreichen. Dem Verein Forum Kalkar bleibt Klein laut Vorstand übrigens erhalten, nur die Fraktion habe er verlassen. Günter Pageler, Fraktionschef der FBK, gibt gerne zu, sich über den Rückzug eines Kollegen, der sich ja erst vor wenigen Monaten auf dem Ticket seiner Wählergruppierung beworben hatte, zu ärgern. „Zumal er uns keine echte Begründung mitgeteilt hatte. Nur ,persönliche Gründe’. Das muss ich so hinnehmen, und ich hoffe, dass er mit uns stimmt, wenn das Thema entsprechend ist; in der letzten Sitzung war das tatsächlich so, als es um Sanierung oder Neubau einer Begegnungsstätte ging.“