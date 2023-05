Unternehmerinnen laden ein Von Frauen für Frauen

Einen Tag später, am Freitag, 16. Juni, findet von 11 bis 16 Uhr in den Räumen der Probat AG in Emmerich die Veranstaltung „Jetzt! Kompetente Frauen für Unternehmen im Kreis Kleve gewinnen“ statt. Die Tagung richtet sich an Unternehmer, die für Fachfrauen sichtbarer werden möchte. Die Referentinnen des Tages sind Unternehmensberaterin Barbara Baratie und erneut Regina Mehler und Marie Griehl. Es geht um Impulse und Workshops, aber natürlich auch um das Netzwerken. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro inklusive Verpflegung. Am Ende soll mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve auch ein Booklet entstehen, in dem sich Unternehmen als moderne Betriebe präsentieren können. „Wie lebt und arbeitet es sich zwischen Rhein und Waal?“ ist dabei die Kernfrage. Von Frauen für Frauen, die nach beruflichen Perspektiven Ausschau halten.