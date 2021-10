Forschungsprojekte der Hochschule : Was kann Landwirtschaft anders machen?

Jens Gebauer und Dietrich Darr von der Hochschule Rhein-Waal begutachten eine neu angelegte Streuobstwiese in Kleve. Foto: HSRW

Kleverland Wissenschaftler der Hochschule möchten Forst- und Landwirtschaft verzahnen. Sie wollen aufzeigen, was Landwirtschaft anders machen kann und welche Investitionen nötig sind, um solche Systeme aufzubauen.

Mit ihrem Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Ernährungssysteme“ hat sich die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) auf die Fahnen geschrieben, Lösungen für die Herausforderungen an eine „neue“ Landwirtschaft mitzuentwickeln. „Das soll nicht nur theoretisch aus dem Lehnstuhl heraus, sondern vor allem in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren geschehen“, sagt HSRW-Sprecherin Victoria Grimm. Deshalb werden sich zahlreiche Kooperationen und Forschungsprojekte in den nächsten Jahren mit Themen wie „Agroforstsysteme“, also der Verzahnung von traditionellem Ackerbau und Gehölzen in Verbindung mit Tierhaltung, befassen.

„Die Prämissen in der Landwirtschaft haben sich verändert“, sagt Dietrich Darr, Professor für Agribusiness und Sprecher des Forschungsschwerpunktes „Nachhaltige Ernährungssysteme“, der zusammen mit seinen Kollegen Prof. Jens Gebauer und Prof. Florian Wichern federführend an dem Forschungsschwerpunkt arbeitet. Während in den vergangenen 30 bis 40 Jahren vor allem daran gearbeitet wurde, billig und viel zu produzieren, stoße dieses Modell inzwischen an seine Grenzen. „Wir müssen da nur an die Nitratbelastung des Grundwassers oder die Abnahme der Artenvielfalt und -biomasse beispielsweise bei den Insekten denken“, sagt Darr.

Die Wissenschaftler der Hochschule möchten Forst- und Landwirtschaft verzahnen. Sie wollen aufzeigen, was Landwirtschaft anders machen kann, wie das auch langfristig wirtschaftlich funktioniert und welche Investitionen nötig sind, um solche Systeme aufzubauen. Dabei geht es auch darum, die großflächige Agrarproduktion zu verlassen und beispielsweise auch wieder Streuobstwiesen, Busch- oder Baumstreifen zwischen den Feldern ins Auge zu fassen.

„Agroforstsysteme sind Nutzungsformen, die wir durchaus von früher kennen“, sagt Darr. Auch wenn der Landwirtschaft ein Denken über Generationen nicht fremd sei, das beispielsweise die Forstwirtschaft verlange, müssten diese Systeme auch kurzfristige wirtschaftliche Ergebnisse liefern. Dies kann beispielsweise durch die Einbeziehung von Nussbüschen oder -bäumen, Kräutern oder Zertifikate für die Speicherung von CO-2 erfolgen. „Dazu sollte es neue Fördermodelle geben, damit die vielfältigen Umweltleistungen dieser Anbausysteme auch angemessen monetär vergütet werden“, sagt er. Also eine Wirtschaftlichkeit nicht nur über Markt-, sondern auch über Förderpolitik zu erreichen. Dazu brauche man die politische Weichenstellung, solche Agroforstsysteme aufzubauen, sagt Darr. Wie genau die Systeme aussehen können, sei Gegenstand der Forschungsarbeiten. Auch müsse man über neue Pachtmodelle, Vermarktungsformen, Zertifizierungen und andere soziale Innovationen nachdenken, damit sich diese Agroforstsysteme in den nächsten Jahren in der Praxis durchsetzen können, sagt Darr.

Florian Wichern, Professor für Bodenkunde und Pflanzenernährung, betreut Agroforst-Projekte am Niederrhein und unterstützt Eigentümer bei der Konzeptionierung und den begleitenden wissenschaftlichen Untersuchungen. Sie könnten bald beispielhaft für eine neue Landwirtschaft stehen. Auf einer der Flächen soll ein kleines Reallabor auf einer Streuobstwiese, auf der Schafe und Ziegen weiden, aufgebaut und mit einer Wetterstation ausgestattet werden. „Das Highlight für Naturfreude wird eine Eulen-Webcam sein, um die ökologische Relevanz der Agroforstsysteme aufzuzeigen“, sagt Grimm.

Dabei möchte die Hochschule auch auf ihre internationalen Erfahrungen zurückgreifen, sagt Darr. Wichern ergänzt: „Während in den Tropen und Subtropen in den letzten Jahrzehnten intensiv an agroforstlichen Systemen geforscht wurde, gibt es in Europa und Deutschland einen großen Nachholbedarf. Als international bestens vernetzte Hochschule können wir bei der Anpassung der vorhandenen Technologien an die Bedingungen der gemäßigten Breiten eine aktive Rolle spielen“.

Auch der ökologische Landwirtschaftsbetrieb Berkhöfel in Bedburg-Hau soll von der Zusammenarbeit mit der Hochschule profitieren, erklärt Grimm. Dort werden im Herbst auf zehn Hektar Fläche neue Hecken und Baumreihen gepflanzt. „Dabei ziehen sich Reihen verschiedener Obst- und Nussarten, kombiniert durch weitere Gehölze durch die Ackerfläche“, erklären die Forscher. Dies soll die Biodiversität erhöhen, die Ackerkulturen vor extremen Wetterereignissen schützen und das Einkommen der Landwirte diversifizieren.

Besonders spannend für die Forschung sind auch die vorhandenen 50 Hektar Streuobstwiese des Hofes. „Dass sich solche Systeme förderlich auf den Boden auswirken, das Einkommen der Betriebe diversifizieren und zudem Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren sind, ist weithin bekannt. Wir wollen mit unseren Versuchsflächen und durch die Begleitung bei der Umstellung der Betriebe diese Effekte für konkrete Agroforstsysteme unter hiesigen Bedingungen bestimmen und damit die positiven sozialen und ökologischen Leistungen der Landwirtschaft quantifizieren helfen“, sagt Darr.