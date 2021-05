Forensik-Neubau : Ausgleichsfläche für gefällte Bäume doch in Bedburg-Hau

Ausgleichsfläche für gefällte Bäume doch in Bedburg-Hau

Das Klinik-Gelände in Bedburg-Hau aus der Vogelperspektive. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Bisher hatte es geheißen, die Ausgleichsfläche für die gefällten Bäume auf dem LVR-Gelände würde im Münsterland geschaffen. Nun wird offenbar doch in Bedburg-Hau gepflanzt - zumindest teilweise.

Im Zuge des Forensik-Neubaus auf dem Gelände der LVR-Klinik in Bedburg-Hau müssen auch Bäume gefällt werden. Dafür wird der Bauherr, das Land NRW, eine Ausgleichsfläche schaffen. Die war laut Unterlagen in Amelsbüren in der Nähe von Münster vorgesehen. Nun gibt es aber eine Wende, wie Günter van Meegen, einst Mitinitiator des Bürgerbegehrens Klinikwald Bedburg-Hau, berichtet.