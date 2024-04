„Der Wald wird unaufgeräumter“ Revierförster Joachim Böhmer erklärt, was im Reichswald so alles passiert

Die kurze Antwort: Weil es notwendig ist. Aber wer die einzelnen Arbeiten verstehen will, die das Regionalforstamt Niederrhein im Reichswald durchführt, der muss sie im Gesamtkontext sehen. Joachim Böhmer will, dass die Waldbesucher verstehen, warum welche Bäume gefällt werden, warum bestimmte Wege durch schwere Maschinen in Mitleidenschaft gezogen werden müssen oder warum manche Waldwege gesperrt werden. „Wir betreiben Forstwirtschaft nach hohen ökologischen Standards mit dem Ziel, Holz für Industrie und Bürger zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Biodiversität erhalten bleibt und zunimmt“, erklärt der Förster. „Forstwirtschaft und Ökologie müssen im Einklang stehen.“ Nun mag die Gewinnung von Holz für Industrie und Kamin dem Ziel der Biodiversität, also der Artenvielfalt, auf den ersten Blick entgegenstehen – aber so einfach ist es dann doch nicht.