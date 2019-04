kleve : Über 500.000 Euro für kleine Patienten gesammelt

kleve Der Förderverein für die Kinderabteilung des Klever Hospitals ist 20 Jahre alt.

(RP) Sein 20-jähriges Bestehen feierte am Sonntag der Förderverein für die Kinderabteilung des St.-Antonius-Hospitals Kleve. „Wir haben viel erreicht“, so die Vorsitzende Andrea Schönig-Schmid. „Aber es gibt keinen Anlass sich auszuruhen.“

Aber die Krankenhäuser waren darauf nicht vorbereitet. Es fehlte an sanitären Einrichtungen, an Betten und Aufenthaltsräumen. Es folgten viele sinnvolle Anschaffungen – Technik, Förderangebote, Ambiente: vom Spiel- und Bastelzimmer über Betten für behinderte Kinder, Rollstühle, Ultraschallgeräte, Zwillingswärmebetten, Hörscreening-Geräte bis zum behindertengerechten Spielplatz auf dem Außengelände des Krankenhauses. „Die kranken Kinder und ihre Eltern sind in einer Ausnahmesituation“, weiß Gabriele Evers, Geschäftsführerin des Vereins. „Deshalb unternehmen wir alles, damit sie bestmöglich gefördert werden und sich ein wenig wie zuhause fühlen.“

Dr. Jochen Rübo, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St.-Antonius-Hospital, ist froh über die Arbeit des Vereins. „Für eine bestmögliche medizinische Versorgung sorgt das Krankenhaus“, so der erfahrene Mediziner. „Ich freue mich sehr, dass der engagierte Förderverein uns Ärzte und Schwestern unterstützt.“ Unterstützt wird die Arbeit des Vereins neben den Mitgliedsbeiträgen (12,78 Euro pro Jahr) durch Einzelspenden, Benefizveranstaltungen und Bußgelder. Mehr als 500.000 Euro sind so in 20 Jahren zusammengekommen.