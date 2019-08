Kleve : Förderverein stiftet neuen Entwicklungstest

Kleve St. Antonius-Hospital Kleve: Förderverein beschafft Entwicklungstest für die Frühförderung.

(RP) Um die Frühförderung von Kindern noch gezielter planen zu können, nutzt das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) am St.-Antonius-Hospital Kleve ab sofort die Neuauflage des pädiatrischen Entwicklungstests „Bayley“. Der Test hilft, das kognitive, sprachliche und motorische Niveau von Kindern zu beurteilen. Gestiftet wurde er vom Förderverein für die Kinderabteilung des St.-Antonius-Hospitals Kleve. „Die Bayley Scales haben sich für die Überprüfung von Entwicklungsverzögerungen und eine gezielte Frühförderung als internationaler Standard bewährt“, erläutert SPZ-Leiterin Petra Wundschock, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. „Wir nutzen diesen Test im SPZ vor allem zur Nachsorgeuntersuchung unserer Frühgeborenen und Risikoneugeborenen.“

Das SPZ am St.-Antonius-Hospital ist Anlaufstelle, wenn Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung oder in ihrem Verhalten auffällig werden, wenn Teilleistungsstörungen zu beobachten sind, oder wenn geistige und motorische Entwicklungsverzögerungen bemerkt werden. Ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Psychologen, Logopäden, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten arbeitet für eine ausführliche Diagnostik interdisziplinär zusammen.