Campus Kleve : Campus Cleve ehrt Peter Garzke mit dem „Social Award“

Dem Förderverein sei Dank: Angehende Abiturienten dürfen sich wieder auf gemeinsamen Hochschul-Besuch in Kleve freuen. Reisebusse stehen bereit

Der neue Hochschulpräsident Dr. Oliver Locker-Grütjen und Professor Dr. Eberhard Menzel hatten es sich nicht nehmen lassen, sich der Mitgliedschaft des ältesten der fördernden Vereine vorzustellen. Und Professor Menzel, der sich vor diesem Auditorium im Hörsaal „Gemeinde Issum“ wohl zum letzten Mal äußerte, ließ keinen Zweifel daran, dass er die Hochschule Rhein-Waal schnell lieben gelernt habe. Professor Dr. Ivan Volosyak dann, dessen Lehrstuhl 5000 Euro für die Verwirklichung einer Studie bekommen hat, die den späteren Einsatz von Robotern im Umgang mit älteren, auch erkrankten Menschen untersucht, leitete die Leistungsbilanz des Vereins für die jüngsten zwölf Monate ein. Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers bot ein „Feuerwerk an Hilfeleistungen und Zuwendungen“, wie Kassierer Wilfried Röth es später nannte. 63.000 Euro seien für Hochschulzwecke eingesetzt worden – eingeschlossen der stattliche Betrag, mit dem die Hauptorganisatorin Tina Hafner den Winterball mit mehr als 1500 Studierenden in eine „Venezianische Nacht“ verwandelt habe. Der Campus-Geschäftsführer sprach seinen Dank gegenüber dem Kreis Kleve aus, der in jedem Jahr einen fünfstelligen Betrag bereitstelle und seine Nähe zur Hochschule unterstreiche. Zur großen Freude informierte Kuypers darüber, dass man zu Beginn des neuen Jahres wieder alle baldigen Abiturientinnen und Abiturienten des Kreisgebietes zu einem Tag an der Hochschule einladen werde. Der Förderverein werde die jungen Leute mit Reisebussen an ihren Schulstandorten abholen, sie zur Hochschule Rhein-Waal bringen und Möglichkeit bieten, sich in dieser fürs Leben wichtigen Phase „diesen herrlichen Campus in Kleve“ genauer anzusehen.